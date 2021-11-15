МИД: Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые Арменией

«В первую очередь хотелось бы отметить, что Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией. Так, азербайджанская сторона предприняла адекватные меры в ответ на сосредоточение на прошлой неделе, 9 ноября около 60 человек личного состава ВС Армении в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии, на обстрел 13 ноября ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а также в ответ на сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами».

Об этом заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Совета безопасности этой страны, передает АПА.

«Подчеркиваем, что азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории нашей страны.

Напоминаем также, что всю ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию несет непосредственно военно-политическое руководство Армении», — подчеркнула представитель МИД.