Азербайджан установит КПП на дороге Гафан — Чакатен

Азербайджан установит КПП на одной из дорог, перешедших под его контроль, на участке от областного центра Зангезура Кафана до поселка Чакатен.

Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

«15 ноября Азербайджан установит КПП на подконтрольным ей участке дороги Гафан — Чакатен для осуществления пограничного и таможенного контроля. Армянская сторона также установит пункты пограничного и таможенного контроля. Альтернативная дорога на этом участке будет готова до конца года», — говорится в сообщении.