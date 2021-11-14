В Чикаго взвился флаг Азербайджана

В центре города Чикаго американского штата Иллинойс по случаю 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня государственного флага поднят государственный флаг Азербайджана, передает Trend.

Aкция, организованная руководителем Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки Фаридом Мамедовым, состоялась перед зданием “The Daley Center”.

Цель мероприятия заключалась в привлечении внимания местной общественности к первой годовщине исторической Победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне.

