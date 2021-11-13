В Шуше состоялся круглый стол с участием известных российских экспертов

13 ноября в Шуше состоялся круглый стол на тему «Соглашение 10 ноября: Основа для мира на Южном Кавказе» с участием известных российских экспертов и ученых.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента и депутаты Милли Меджлиса, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Сначала гости прибыли в новый Физулинский международный аэропорт, который называют «воздушными вратами» Карабаха. Они были проинформированы о том, что это первый из трех аэропортов, которые строятся на освобожденной от оккупации территории. Международный аэропорт был построен по указанию Президента Ильхама Алиева в течение восьми месяцев.

Затем гости ознакомились с Дорогой Победы, являющейся еще одним символом нашей победы в Карабахской войне. Было сообщено, что во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия, продвигаясь по этой дороге со сложным рельефом, освободила город Шушу от оккупации.

Прибывшие в Шушу гости приняли участие в состоявшемся здесь круглом столе.

С докладами о мире на Южном Кавказе после войны выступили как российские политические эксперты и ученые, так и азербайджанские специалисты.

После мероприятия гости посетили Шушинскую крепость.