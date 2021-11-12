Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и Азербайджану.

«Армения рано или поздно поймет, что территориальные претензии ни одной стране не приносят пользы и чести. Надеюсь, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и к Азербайджану, а если нет, то тогда еще больше ухудшит свое положение», — заявил Алиев, выступая в пятницу в Стамбуле на 8-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства заявил, что Азербайджан делает все для укрепления Тюркского мира.

Алиев напомнил, что в 20-ых годах 20 века решением советского руководства Азербайджан фактически был разделен, и часть азербайджанской территории была передана Армении.

«Тем самым, Тюркский мир был разделен и сегодня мы вновь объединяем географию Тюркского мира за счет логистических проектов», — сказал Алиев.

При этом он отметил, что победа Азербайджана в карабахской войне в региональном плане означает развитие коммуникаций и логистики и, с этой точки зрения важно открытие Зангезурского коридора.

«Это (запуск Зангезурского коридора – ред.) откроет очень широкие возможности для всего региона. Этот коридор имеет хороший потенциал, он соединит все страны Тюркского мира, соединит нас с Европой. Это очень важный проект», — добавил президент Азербайджана.