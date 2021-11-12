Ильхам Алиев: Мой брат продемонстрировал миру, что Азербайджан не одинок

В Тюркском мире сформировалось общее видение, которое нуждается в прочной основе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на VIII саммите лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле, передает «Анадолу».

Глава азербайджанского государства дал высокую оценку позиции Турции, оказывающей посильную поддержку Азербайджану.

«Мой брат [президент Эрдоган] продемонстрировал миру, что Азербайджан не одинок, и Турция будет всегда нас поддерживать», — сказал глава государства.

Президент Алиев также привлек внимание к значимости открытия Зангезурского коридора, связывающего Нахчыванскую автономию Азербайджана с восточными районами республики.

«Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир, и станет для нас связующим звеном с Европой», — сказал азербайджанский лидер.