В январе суд может принять решение об УДО Андерса Брейвика



Вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, будет рассмотрен в стенах тюрьмы, а не в здании суда, как хотел сам преступник. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро.

Для заседания, начало которого запланировано на 18 января, планируется переоборудовать спортзал в тюрьме Шиен, в которой содержится террорист. Согласно решению Окружного суда Телемарка, для этого существуют «практические предпосылки и предпосылки, связанные с безопасностью».

Сам Брейвик настаивал на том, чтобы процесс, на который пока отведено четыре дня, проходил в том же зале Окружного суда Осло, где в 2012 году проходил суд после совершенного им двойного теракта. Этот зал был специально создан для судебного процесса над террористом с учетом всех необходимых мер безопасности. Брейвик и его адвокат рассматривают возможность подать апелляцию в отношении решения о месте проведения заседания в январе.

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с тем, что в этом году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Норвежская прокуратура уже заявила, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют.