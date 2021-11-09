РИА «Новости» и RT запретили называть талибов «террористами»



Руководство государственного информационного агентства «Россия сегодня», которое возглавляет телеведущий Дмитрий Киселев, разослало сотрудникам своих СМИ уведомление о том, что теперь им нельзя маркировать движение «Талибан» как «террористическое».

Вместо этого при упоминании «Талибана» необходимо писать сноску — «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Информация об этом появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости», передает trtrussian.com.

Она подтверждается тем, что на сайте РИА «Новости», входящего в МИА «Россия сегодня» с 8 ноября материалах РИА «Новости» и Russia Today встречается новая маркировка, указанная в письме.

Сотрудник РИА Новости подтвердил проекту «Можем объяснить», что получил такое письмо. В государственный медиа-холдинг МИА «Россия сегодня» входят 14 проектов, среди них — РИА «Новости», Sputnik и «ИноСМИ». Ее возглавляет журналист, ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы — глава Russia Today Маргарита Симоньян.

В то же время в Едином федеральном реестре организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, «Талибан» все еще значится. Движение внесено туда решением Верховного Суда от 14.02.2003. Закон, обязывающий СМИ указывать, что организация, которую они упоминают, «террористическая» и что она ликвидирована или запрещена, Владимир Путин подписал в июле. За невыполнение этих требований юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев сообщил в своем телеграм-канале, что у издания скоро состоится суд по протоколу Роскомнадзора за то, что редакция не промаркировала «Талибан» как «террористическую организацию». «Мы живем в стране с двумя параллельными юридическими реальностями», — написал он.