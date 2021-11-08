Ильхам Алиев напомнил Армении про железный кулак

День Победы — наш праздник. Это праздник Победы, праздник отваги, праздник справедливости, праздник национальной гордости, национального достоинства. Отныне мы будем жить вечно как страна-победитель и нация-победительница. Отныне мы вечно будем жить в Карабахе и Зангезуре. Если какая-нибудь сила в Армении проявит склонность к каким-либо реваншистским тенденциям, то увидит наш кулак.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

Глава государства заявил, что наш кулак на месте.