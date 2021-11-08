Акар: Армения должна оставить в сторону вражду и нацелиться на будущее

Нельзя строить свое будущее на ненависти и злобе по отношению к другим. Это наконец должны осознать и в Ереване. Армения должна оставить в сторону вражду и нацелиться на будущее.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, прибывший в Азербайджан для участия в мероприятиях, приуроченных к первой годовщине победы в 44-дневной Отечественной войне, передает «Анадолу».

Акара в поездке в Азербайджан сопровождают начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующие родами войск.

Выступая в Центре Гейдара Алиева в Баку, турецкий министр отметил, что Анкара в своей политике выступает за мир, стабильность и спокойствие в регионе.

Глава оборонного ведомства Турции выразил радость освобождением исторических земель Азербайджана от многолетней оккупации Армении. «Хвала Всевышнему, Карабах свободен. Оккупанты выдворены из Шуши, Физули, Джабраила, Губадлы, Зангилана, Агдама, Кельбаджара и Лачина. Вопреки всем вызовам азербайджанцы не были сломлены. Наши братья сказали несправедливости «хватит» и вернули свои земли», — сказал Акар.

Министр нацобороны Турции дал высокую оценку лидерским качествам президента Ильхама Алиева, под командованием которого армия Азербайджана, проявив героизм, добилась исторического успеха. «Успех в Отечественной войне – это не просто победа над Арменией. Это также торжество справедливости, ответ тем, кто на протяжении долгих лет игнорировал беззаконие», — подчеркнул министр.

Хулуси Акар отметил далее, что на протяжении сотен лет народы Азербайджана и Турции объединяла неразрывная духовная связь.

«Исторические процессы не в силах разрушить нашу дружбу. Еще в период Первой мировой войны турецкие воины, попавшие в плен на Кавказском фронте, содержались на острове Наргин близ Баку. Местное население вопреки угрозам доставляло им помощь, что позволило выстоять и не погибнуть в сложных условиях», — сказал турецкий министр.

Глава Минобороны также напомнил о героизме Кавказской исламской армии во главе с Нури-пашой, которая пришла на помощь Азербайджану в 1918 году, когда и сами жители Анатолии противостояли многим угрозам.

«Братство Азербайджана и Турции нерушимо. Так было, есть и будет. Сегодня важно обеспечить долгосрочность стабильности и мира в регионе. Важным шагом в этом направлении стала Шушинская декларация. Лидеры Турции и Азербайджана дальновидной политикой открыли новую страницу в регионе», — сказал он.

Турецкий министр выразил уверенность в том, что власти Армении должны пересмотреть политику и использовать исторический шанс на сотрудничество в регионе, в том числе посредством платформы 3+3.

Министр нацобороны Турции также поблагодарил Пакистан за четкую поддержку позиции Азербайджана в период 44-дневной войны.

Свое выступление Хулуси Акар завершил словами: «Да здравствует братство Турции и Азербайджана!»