ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Культовая шведская поп-группа ABBA вернулась с новым альбомом. Это первый релиз группы за 40 лет.

По словам Бьорна Ульвеуса, время и стиль не повлияли на новую музыку ABBA. Музыканты хотели воссоздать дух легендарной группы, «потому что в современной музыке нет ничего, что бы захватывало, ничего, чему хотелось бы подражать», говорил Бенни Андерссон.

Первые песни (ранее вышедшие синглы I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down) были написаны Ульвеусом и Андерссоном еще в 2018 году, позже к записи присоединились Агнете Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.

«Они с радостью откликнулись на наше предложение и записали вокальные партии. А потом мы подумали, почему бы не сочинить еще парочку? И никто нас не заставлял», — комментирует Бьорн.

Всего в альбом вошло десять композиций: I Still Have Faith in You, посвященная дружбе, преданности и творческому пути четверки; When You Danced with Me, вдохновленная временами, когда Ульвеус жил в Англии; рождественская Little Things; песня о расставании Don’t Shut Me Down; записанная еще в 1978 году Just a Notion; кантри о свободе в личной жизни I Can Be That Woman; Keep an Eye on Dan, рассказывающая о разводе со стороны ребенка; Bumblebee об изменении климата; No Doubt about It, повествующая о вспыльчивости в отношениях; и Ode to Freedom, восславляющая свободу во всех ее проявлениях.