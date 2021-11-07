Газовый кризис в Европе: Азербайджан спасает ситуацию

Специалисты-китаисты весьма скептически относятся к популярному утверждению «в китайском языке слово «кризис» обозначает иероглиф, состоящий из двух: «опасность» и «возможность»». Но нет сомнений в том, что любой кризис означает и опасность, и новые возможности, и, без сомнения, уроки. Нынешний «газовый кризис» в Европе —не исключение, и возможно, главные уроки из него еще предстоит извлечь, причем в самых разных сферах, от реальных перспектив «зеленой энергетики» до размеров финансовой «подушки безопасности» на случай форс-мажора. Но самое главное, «старушке Европе» в который уже раз приходится убеждаться в важности энергетической безопасности и диверсификации источников энергоносителей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 8-ом глобальном форуме «Мир после COVID-19», отметил: завершение проекта Южного газового коридора явилось историческим достижением для Азербайджана, наших соседей, Европы, так как – это важный фактор европейской энергетической безопасности, инструмент диверсификации. После чего напомнил: «В странах, куда поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз. Это еще раз свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности». Тем более что, добавим от себя, Азербайджан не смешивает газ с политикой и не пытается использовать его как средство давления. И не подводит своих конечных потребителей в самый чувствительный момент.

Это заявление президента Азербайджана прозвучало на показательном фоне. Свои резоны диктует нынешний взлёт цен на европейском газовом рынке. У столь масштабного кризиса, как тот, что охватил сегодня Европу, по определению должно быть несколько причин. Специалисты называют и аномально холодную прошлую зиму, и столь же аномально жаркое и безветренное лето, из-за чего не оправдывают расчеты ни ГЭС, ни «ветряки», и восстановление экономики после коронавируса…Но как минимум нелишне озвучить вслух и вопрос, насколько виноват в сложившейся ситуации российский «Газпром». Тем более что Москве нужно «продавить» одобрение своего «Северного потока-2», к которому в Европе многие относятся без особого восторга. И вот это уже диктует европейским политикам понятную стратегию: максимально диверсифицировать свою энергетику. В том числе и источники природного газа.

К тому же Европа уже сталкивалась с «энергетическим давлением». И это не только нефтяной кризис семидесятых годов — в послужном списке российского «Газпрома» уже была газовая война середины «нулевых», когда при помощи перекрытой газовой задвижки и повышения цен на газ до истечения подписанных контрактов Кремль как раз и наказывал конечных потребителей. Именно тогда в Европе заговорили о «трубопроводном оружии России» и о необходимости диверсифицировать источники энергоносителей.

Теоретически на европейский рынок газ поставляется с месторождений Норвегии, из Северной Африки, прежде всего Египта и Алжира. Но сегодня такое информированное и влиятельное издание, как The Economist, уже отмечает, что Европе необходимо искать альтернативу поставкам российского газа, и пока Европа может рассматривать в качестве альтернативы поставок российского газа лишь Южный газотранспортный коридор.

Неудивительно, что интерес к азербайджанскому газу в Европе растёт. Министр энергетики нашей страны Первиз Шахбазов в интервью Bloomberg не только отметил, что экспорт азербайджанского газа в Европу в 2021 году составит 6,5 млрд кубометров, а в 2022 году — 10 млрд кубометров, но и отметил, что Азербайджан получил обращения «от новых потенциальных покупателей природного газа в Европе после взлета цен на газ». Согласно общепринятым правилам поведения, в Баку не уточняют, о каких именно странах идет речь. Но еще неделю назад сообщалось, что с просьбой о поставках газа обратилась к Азербайджану Майя Санду, президент Молдовы, страны, которая столкнулась с жёстким энергетическим кризисом. И вот в Кишиневе в этом энергокризисе уже обвиняли Москву, точнее, российский супермонополист «Газпром”.

А вот тут нужно пояснение. Азербайджан еще на ранних стадиях осуществления своего проекта «Южный газовый коридор» подчеркивал: наша страна идет на европейский рынок не для того, чтобы кого-то оттуда «вытеснять» или участвовать в сомнительных геополитических играх. Но вот у конечных потребителей могут быть свои мотивы и свои опасения. Которые тоже подстегивают интерес к поставкам газа из Азербайджана. Тем более что у Южного газотранспортного коридора есть перспективы расширения, в том числе и за счёт новых месторождений. Эксперты не исключают подключения Туркменистана. Никто не собирается полностью вытеснять с газового рынка Европы такого поставщика, как «Газпром». Но вот провести на европейском рынке «операцию по демонополизации», когда уже использовать газ для политического давления станет невозможно в принципе, и попытки давить на потребителей ударят по продавцу, а не покупателю — вот это уже задача вполне решаемая.

Это, конечно, весомая информация к размышлению и о возможных «отмашках» для Еревана на новую войну, и об обещании Тонояна ударить по трубопроводам в то время, пока еще нынешний кризис не прогнозировали даже самые отчаянные конспирологи, но противодействие «Северному потоку» уже росло, а эксперты в качестве альтернативы российскому газу уже называли азербайджанский, и о мотивах тех, кто летом и осенью 2020 года, во время боев в Товузе и 44-дневной войны, направлял в Армению самолёты с оружием.

Но эти расчеты уже пора списывать в архив. Год назад, одержав блестящую победу в Карабахе и в одиночку выполнив 4 резолюции СБ ООН, Азербайджан еще и вывел на новый уровень безопасность своих трубопроводов. И теперь сполна использует те возможности, которые открывает независимая система газового экспорта в нынешней ситуации.

Нурани