В России все еще надеются на возрождение СССР



Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допустил возрождение Советского Союза после объединения России и Беларуси. Это может сподвигнуть другие бывшие советские республики присоединиться к новому государству, приводит слова политика URA.RU.

По словам Калашникова, чтобы такой союз случился, нужно, чтобы он был привлекательным для других стран.

«Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы. Всё это приведёт к тому, что и другие присоединятся. Прежде всего, это страны бывшего СССР», — обрисовал перспективу депутат.