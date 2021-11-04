Помощник главы государства констатирует рост экономики

«В прошлом году экономика Азербайджана сократилась на 4,3%, в этом году выросла на 4,8%».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики -заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что это показатель влияния смягчения на экономику: «Предложения по улучшению социального положения населения учтены в проекте бюджета на следующий год. Проект уже направлен президентом в Милли Меджлис» (цитата по АПА).

Ш.Мовсумов отметил, что вопрос о сумме этих средств и пределе среднемесячной заработной платы также будет рассматриваться в Милли Меджлисе.