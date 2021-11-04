Азербайджан в рамках сделки ОПЕК+ нарастит нефтедобычу

Азербайджан в декабре 2021 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 7 тыс. б/с — до 654 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

«Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 22-ом заседании об увеличении в декабре добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в декабре еще на 7 тыс. б/с — до 654 тыс. б/с», — говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи в следующем месяце, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в декабре от показателя октября 2018 года составит 64 тыс. б/с.

«Сегодняшнее решение ОПЕК+, как и всегда, было принято на основе консенсуса и базируется на фактах, исследованиях и анализах», — заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 декабря 2021 года.