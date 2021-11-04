В Азербайджане обновлены 20-манатные банкноты



Центральный банк Азербайджана обновил 20-манатные банкноты.

Об этом сообщил председатель структуры Эльман Рустамов, передает «Репорт».

По его словам, новые банкноты планируется выпустить в обращение со следующего года.

На денежном знаке, посвященном теме Карабаха, сохранены основные элементы дизайна — изображения мечей, шлемов и щитов, отражающих силу, мощь и стойкость азербайджанского народа в борьбе, добавлены такие элементы как изображение цветка Хары Бюльбюль, считающегося жемчужиной карабахской флоры, и слово «Карабах”.