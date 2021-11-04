Байрамов заявил о «позитивных месседжах» со стороны Тегерана

«Между любыми двумя странами могут возникать разногласия по каким-либо вопросам. Азербайджанская сторона предприняла гуманистический шаг, оба водителя и транспортные средства были переданы иранской стороне».

Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан всегда выступает за решение этих вопросов на основе принципов диалога, взаимных отношений, уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга.

«Думаю, что работа в этом направлении будет продолжена. В последние недели иранская сторона также озвучивала позитивные месседжи по этому вопросу, мы приветствуем их. Нашей целью является сохранение отношений с Ираном в позитивной плоскости, как и прежде», – отметил он.