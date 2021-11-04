В Туркменистане нарушителей масочного режима отправляют на сбор хлопка



В Туркменистане людей, которые нарушили масочный режим, а также должников по бытовым услугам и алиментам принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Тех, кто отказывается это делать, полиция избивает резиновыми дубинками. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода.

«Сейчас в Берекетском и Сердарском этрапах граждан, попавшихся без масок, а также задолжавших за электричество и газ, имеющих задолженность по алиментам, принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Полиция применяет к ним насилие, избивая резиновыми дубинками, чтобы заставить собирать хлопок и свеклу», – цитирует издание слова одного из свидетелей.

Жители Балканского велаята рассказали корреспонденту туркменской службы Радио Свобода, что местные власти хотят в ближайшие дни «за счет принудительного труда» доложить о выполнении плана по сбору хлопка на правительственном совещании.

Однако в этом сезоне, по словам жителей, на полях практически нет хлопка. В данный момент по велаяту план выполнен только на 21 процент, пишет издание со ссылкой на источник. Хлопкоуборочный сезон в Балканском велаяте в этом году начался 8 сентября. На него возложено обязательство собрать 10 тысяч тонн хлопка из 1 миллиона 250 тысяч тонн по всей стране.

Кроме того, туркменская служба Радио Свобода сообщает, что у властей Туркменистана возникли проблемы с грузовым транспортом для перевозки собранного хлопка в пункты приема. Из-за этого власти временно забирают частные грузовые машины у граждан и используют их для транспортировки.

«Власти просто говорят владельцам грузовиков: «Если хочешь жить в этом велаяте, ты должен помочь в перевозке хлопка». Им не только не платят за работу, но и не предоставляют дизельное топливо», – поделился один из источников с изданием.

Он также рассказал, что руководство велаята ежедневно после 11 часов ночи проводит собрания с председателями дайханских объединений, на которых матерят и оскорбляют тех, кто не выполнил план.

Журналистам не удалось получить комментарий в администрациях Балканского велаята, Сердарского и Берекетского этрапов, а также связаться с полицейскими отделениями в этих этрапах.