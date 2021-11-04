Алиев: От Армении нет ответа на наши предложения, они целый год сохраняют молчание

«Азербайджан выступил с рядом предложений к Армении — начать работу над мирным договором, так как мы намерены говорить о мире, а не о войне. Но к сожалению, это предложение пока осталось без ответа».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 8-ом глобальном форуме «Мир после COVID-19».

Глава государства сообщил, что Азербайджан также предложил начать процесс демаркации и делимитации границы с Арменией, чтобы обеспечить территориальную целостность двух стран. «Это все соответствует международным нормам, но к сожалению, и этот вопрос пока не нашел своего решения», — сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан в нормализации отношений с Арменией проявляет максимальный конструктивизм.

«Азербайджан проявляет максимальный конструктивизм, и это, несмотря на то что, территория страны около 30 лет находилась под оккупацией и подверглась большим разрушениям. Мы должны смотреть в будущее и обеспечить его как прогнозируемое и быть готовыми к крупномасштабному сотрудничеству», — заявил президент.

Алиев подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции Армении.

«Наша позиция определенно ясная. Мы готовы к началу мирных переговоров и к подписанию мирного соглашения. Мы хотим перевернуть эту страницу и определить границы, но как видите от Армении нет ответа. Можно сказать, что целый год они сохраняют молчание. Я думаю, что они не смогут оказать сопротивление конструктивной позиции Азербайджана. Если в течение многих лет, когда велись переговоры, они бы нас послушали, и вели бы себя как нормальные люди, то сейчас этого всего бы не было», — добавил Алиев.