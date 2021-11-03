В Турции проходят крупнейшие военно-морские учения с участием Азербайджана

В Турции проходят военно-морских учений «Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı» в Средиземном море, в которых участвуют 35 кораблей ВМФ 10 стран и 5 тысяч человек личного состава из 10 стран, сообщает TRT Haber.

В рамках учений был проведен брифинг для наблюдателей и представителей прессы на борту десантного корабля TCG Bayraktar, стоящего на якоре на военно-морской базе Аксаз в районе Мармариса провинции Мугла.

В ходе брифинга капитал второго ранга Джунейт Талайман сообщил о важности и цели учений. Джунейт Талайман сообщил, что основной целью учений является наблюдение за боевой готовностью турецкого военно-морского флота, а также патрульных самолетов, вертолетов и БПЛА.

В учениях участвуют 11 наблюдателей из Бахрейна, Ирака, Иордании, Ливии, Нигерии, Пакистана, Омана и Украины.

Талайман отметил, что в учениях также принимают участие военнослужащие ВМС Азербайджана.