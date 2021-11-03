У границ Украины находится 90-тысячная армия России

Возле границ Украины и на Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих, заявило Минобороны Украины.

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек”, — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

В ведомстве отметили, что Министерство обороны Украины «внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей». «Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение при обмене информацией с нашими партнерами относительно ситуации безопасности вокруг Украины», — добавили в министерстве.

В состав группировки входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. “Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск”, — говорится в сообщении Минобороны Украины.