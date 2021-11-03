В Ханкенди сепаратисты открыли первый центр азербайджановедения

В Ханкенди открылся первый центр азербайджановедения. Как сообщается, на первом этапе более десятка армянских жителей Карабаха смогут бесплатно обучаться азербайджанскому языку.

«Цель проекта – подготовить образованных, осознающих национальные и государственные интересы, а также владеющих азербайджанским языком граждан», – пишет ереванский «Спутник».

В центре, как отмечает агентство, будут подготовлены специалисты, которые смогут помочь в борьбе с «информационными угрозами» со стороны Азербайджана и Турции.