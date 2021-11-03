«Североатлантический ветер» над Балтийским морем

Швеция и Финляндия укрепляют партнёрство с НАТО и не верят в армию ЕС

«Это не тот проект, который возможен. Это невозможно» — именно так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопрос о возможности, точнее, невозможности создания армии Евросоюза. Скепсис турецкого лидера более чем понятен. Несмотря на громкие заявки и авторитет «старушки Европы», ЕС до сих пор так и не смог заявить о себе как о серьёзной политической силе — прежде всего из-за недостатка политической воли. А проще говоря, нерешительности.

Сегодня армейские амбиции ЕС получили еще один удар, причем с того направления, откуда его не ждали. Швеция и Финляндия крепят партнёрство с НАТО. Несколько дней назад на военно-морской базе Берга под Стокгольмом прошла встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с министрами обороны Швеции и Финляндии Петером Хультквистом и Антти Кайкконеном. Затем, на совместной пресс-конференции, оба министра подтвердили приверженность своих стран к углублению военного сотрудничества с НАТО. А генсек альянса, отметив: «Мы совершенно уверены в том, что тесное сотрудничество между НАТО, Швецией и Финляндией способствует созданию безопасности и мира во времена, когда мы видим значительное военное строительство», — и добавив, что Швеция и Финляндия «инвестируют в новые военные возможности», а НАТО также увеличивает свое военное присутствие на Балтике, тем не менее напомнил: «Наши подразделения тренируются вместе, что посылает важный сигнал, это предотвращает войну и конфликты. Но есть разница между членством и партнерством: статья 5 устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну рассматривается как нападение на все страны. Это не действует в отношении партнеров».

Намёк более чем прозрачный. В течение нескольких десятилетий Финляндия и Швеция держались от НАТО на почтительном расстоянии. Швеция, сполна изведав в своей истории и державного величия, и побед, и поражений, избрала политику нейтралитета, избежав неприятностей даже во время двух мировых войн, а Финляндия выстроила образцовые добрососедские отношения с СССР, что тоже считала достаточно веской гарантией своей безопасности.

Откровенно говоря, о том, что прежние гарантии безопасности надо пересмотреть и дополнить, в Хельсинки и Стокгольме заговорили еще после российской агрессии против Грузии. И тогда же здесь заговорили о вступлении в НАТО, что до 1991 года было непредставимо от слова «совсем». Впрочем, тогда еще на пронатовские настроения можно было не обращать внимания. Но теперь, после «крымнаша», а в особенности на фоне российской игры мускулами на Балтике, эти настроения понятным образом усиливаются. В Финляндии, ранее не совсем добровольно входившей в состав Российской Империи, прекрасно понимают, что при известной ловкости рук вся страна может быть объявлена «частью русского мира» со всеми вытекающими. Военные эксперты вполне серьезно рассматривают возможность оккупации Аландских островов, что обеспечит Кремлю контроль над воздушными и морскими коридорами.

Свои причины беспокоиться и у Швеции. Здесь в центре внимания остров Готланд, где лет 300 назад была русская администрация. А сегодня свои планы на этот остров у «Газпрома».

Более того, на свой счёт в Хельсинки и Стокгольме восприняли и последние «подвижки» между Москвой и Минском. Углубление интеграции России и Беларуси на берегах Балтийского моря рассматривают через призму Сувалкского коридора — узкой полоски земли, где «соприкасаются» территории Польши и Литвы. С запада Сувалкский коридор ограничен Калининградской областью РФ, с востока — территорией Беларуси. Эксперты уже назвали возможное слияние России и Беларуси угрозой для НАТО. И можно представить себе, как отслеживают эти новости в Швеции и Финляндии, где и без напоминаний Йенса Столтенберга понимают, что без членства в НАТО рассчитывать на безоговорочную внешнюю поддержку не приходится. И самое главное, что распиаренная до самого никуда «европейская армия» реальным военно-политическим инструментом, а тем более «фактором сдерживания» на российском направлении, станет вряд ли. В результате на Балтике еще с середины нулевых действует Северный оборонный альянс NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) — его членами являются и входящие в НАТО Дания, Исландия и Норвегия, и Финляндия и Швеция, которые членами Североатлантического альянса не являются по крайней мере пока. Но российский еженедельник «Звезда», входящий, как и одноименный телеканал, в информационный холдинг минобороны, уже давит сквозь зубы: «Ясно, что ни Штаты, ни НАТО не выпустят Швецию из своих цепких лап. Тем более, что эта страна может стать ключевым игроком в разворачивающемся на наших глазах сражении за Арктику. Впрочем, для этого им не так уж много и делать надо. Клиент, как говорится, уже созрел. Это скандинавское государство в последнее время демонстрирует всё более агрессивную антироссийскую политику, наращивает свою военную мощь, проводит постоянные совместные учения с НАТО». Добавим от себя: не отстаёт от Швеции и Финляндия. А это значит, что российские «угрожающие телодвижения» на Балтике, похоже, привели к результатам, обратным ожидаемым: новый виток расширения НАТО уже за счет Швеции и Финляндии не выглядит таким уж невероятным сценарием. Не говоря о том, что сотрудничество Стокгольма и Хельсинки с НАТО уже меняет расклад сил на Балтике далеко не в пользу России.

И далеко на втором плане — тяжелейший имиджевый удар по Евросоюзу. На чьи «оборонные» механизмы входящие в ЕС Швеция и Финляндия не особо надеются.

Нурани