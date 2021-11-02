Прокуратура Швейцарии предъявила официальные уголовные обвинения бывшему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру и экс-президенту УЕФА Мишелю Платини. Об этом сообщает Reuters.

Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном менеджменте. Обвинения связаны с переводом в размере двух миллионов швейцарских франков, который в 2011 году был сделан ФИФА по поручению Блаттера в адрес Платини.

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы, и ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в организации. Платини хотел занять его пост, но из-за расследования о двух миллионах франков также был вынужден отказаться от этого. Впоследствии в результате внутренних расследований они оба были отстранены от футбола — Блаттер на восемь лет, Платини на четыре.

Платини утверждал, что два миллиона были выплачены ему за работу на посту советника Блаттера в ФИФА в 1998-2002 годах: по словам функционера, организация не смогла заплатить вовремя из-за трудного финансового положения. Блаттер фактически подтверждал эту версию, заявляя, что между ним и Платини было заключено «джентльменское соглашение» о том что эти деньги будут выплачены.