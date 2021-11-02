Медведь полакомился курочкой из KFC

Джон Холден из Калифорнии, США, вернулся домой и увидел, что на его кухне сидит медведь, пишет «Газета.ру» со ссылкой на UPI. Хищник доедал курицу из KFC, оставленную на столе, и не беспокоился о том, что был пойман с поличным.

Как рассказал мужчина, подходя к дому он увидел, что входная дверь открыта. Сначала американец подумал: это воры, — однако спустя минуту услышал нехарактерный для людей звук и увидел двух медведей.

Один из хищников уже собирался уходить, а вот второй медведь не спешил покидать квартиру. Дело в том, что Джон оставил на столе ведерко с курицей, которое и привлекло животное.

Пока незваный гость наслаждался фастфудом, Холден снимал его на видео. Впрочем, по словам хозяина дома, он не удивлен такой встрече: медведи в Калифорнии часто выходят из леса.

«Я уже неоднократно встречался с ними [c медведями]. Они просто гуляли в моем огороде, но в дом еще не залезали», — рассказал Джон.

