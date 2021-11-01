Эрдорган: «Я сказал Макрону, что был в Азербайджане и наш брат Ильхам Алиев …»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею «платформы шести» на Южном Кавказе.

«…После этого он (Макрон – ред.) поднял ситуацию на Южном Кавказе. Мы сказали, что были в Азербайджане на прошлой неделе, и в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, и наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги… На этой встрече (встрече с Макроном – ред.) на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения, если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира», — сказал Эрдоган журналистам.