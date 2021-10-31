Афроамериканская активистка назвав белых негодяями, призвала их уничтожить



Белые люди исторически «преданы своей идее быть злодеями».

Такое мнение озвучила профессор женских, гендерных и африканских исследований в Ратгерском университете в Нью-Джерси Бриттни Купер. Заявление прозвучало во время обсуждения критической расовой теории. Об этом сообщает New York Post.

Мышление белых людей о власти настолько мрачно и духовно несостоятельно, что они боятся этого отказа от власти, поскольку не могут представить себе другого способа существовать. Решить проблему превосходства белых можно было бы их уничтожением, — сказала Купер.

После своих призывов «избавиться от этих негодяев», афроамериканская активистка добавила, что «не верит в проект насилия». Она также заявила, что только грядущие поколения смогут увидеть конец так называемой культурной войны. По мнению Купер, на это могут повлиять изменения в демографии и снижение рождаемости среди белых людей.