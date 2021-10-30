Ереван выиграет, если перестанет жаловаться

Профессиональные жалобщики будоражат среду не только в быту, в коммерческой и хозяйственной жизни, они имеют позиции и в политической ипостаси. Искусство тошнотворного плача мало где приветствуется.

К жалобщикам отношение всегда неодобрительное, поскольку они не обременяют себя обязанностью найти пути решения неурядиц, и видят выход в перекладывании головной боли на других. Вряд ли кому-то это может показаться приемлемым. Одним словом, тем, кто привык обивать пороги со своими болячками, никто не радуется.

Упадочническая традиция прочно прижилась в армянской политической среде. Не так давно, когда еще Ереван мнил из себя абсолютного доминанта, его эмиссары и сторонники постоянно ябедничали на Азербайджан.

Задача состояла в том, чтобы создать запас прочности в наращивании базы демагогии. Параллельно армянские силы неистово обрамляли образ азербайджанцев черной каймой, дескать, они не удобные и трудные соседи, потому примите наши стоны как должное.

Теперь же, когда оккупант повержен, жалобный стон Еревана и его сторонников нарастил массу, и разносится отовсюду в надежде заглушить голос разума и правды. Везде, где это только возможно, проармянский кластер проводит шумную и бессрочную кампанию очернения Азербайджана, чтобы склонить на свою сторону кого только возможно. А демагогический инструментарий тут как тут.

Так, члены британо-армянской гуманитарной группы на всех парах призывают премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона надавить на азербайджанского лидера с целью «освобождения армянских пленных». С помощью лживых обвинений активисты в корыстных целях надеются приобрести политическую подмогу для оправдания военных преступников, которые были пойманы с поличным уже после достижения перемирия в ноябре 2020 года.

Время и повод для обращения, естественно, спущены из Еревана и диаспорских структур перед встречей главы британского кабинета с президентом Алиевым, который приглашен в Глазго для участия на климатическом саммите.

Текст обращения Борису Джонсону выдержан в типично клеветническом тоне, где выкладки или не соответствуют реалиям, или же передернуты настолько, что вызывают недоумение.

Обращенцы «требуют немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных и гражданских заложников, незаконно содержащихся в Бакинских тюрьмах спустя почти год после трехстороннего соглашения о прекращении». Если не знать подробностей процесса и его составляющих, можно даже посочувствовать жалующимся и тем, за кого они молвят словечко. Однако не все так просто.

В письме британскому премьеру расфуфыривается так называемый гуманитарный кризис армянского народа, из чего напрашивается вывод, будто в нем виноват Азербайджан. Члены гуманитарный группы обходят стороной причины и следствия создавшегося в Армении тягостного положения.

Многострадальные снова выставляют себя в роли невинных, жалких и обиженных, да еще и брошенных на произвол судьбы.

Примечательно, что апеллируя к положениям международных Конвенций и Соглашений, винят Азербайджан в том, будто Баку игнорирует права человека, прописанные в международных правовых актах.

Вняв их мольбам относительно судьбы, как они утверждают, двухсот военнопленных, можно представить, будто под угрозой уничтожения многотысячная масса, да еще и безвинная. Да, это верно, что угроза жизни одного человека тоже трагедия. Не имеет значения, права скольких людей ущемляются, одного или многих. Но в самый раз вспомнить, как армяне, их депутаты и лоббисты ерничали на международных площадках, когда представители Азербайджана поднимали проблему массово попранных прав сотен тысяч беженцев и насильно перемешенных.

Армяне вели себя возмутительно и кощунственно, закручивали механизм спойлерства, лишь бы отвлечь внимание международных чиновников и политиков от реальной проблемы. Им было чуждо не только благородство, но и трезвость ума. Стоило также иметь в виду такой не малозначительный фактор, как эффект бумеранга.

Но интрига в том, что проблемы двухсот армянских военнопленных не существует вовсе. Другое дело судьба обезвреженных азербайджанскими силами пленных диверсантов. Пора Еревану принять во внимание, что говорить с азербайджанской стороной с позиции силы, языком шантажа и диктата даст обратно пропорциональный результат.

Неужели непонятно, что Баку в принципиальных вопросах строг к себе и исключительно действует в рамках правового поля. Приговариваемые к срокам заключения военные преступники несут ответственность за содеянные злодеяния. Те, кто не был уличен в преступлениях, благополучно вернулись на родину. А провинившиеся понесут наказание по полной, и нечего обивать пороги, жаловаться третьим сторонам, коль рыльца в пушку.

И если в тиражировании недовольства основанием для армянской стороны является факт, согласно которого будто бы Ереван вернул всех азербайджанских военнопленных, а также двух плененных в Карабахе гражданских лиц, то эти операции стали следствием договоренностей, да еще и в силу действия законов послевоенной обстановки.

Ереван осознал тогда, что дальнейшее перетягивание каната не пойдет ему на пользу, и вынужденно освободил незаконно удерживаемых азербайджанцев. Этим он облегчил свою участь. К тому же Азербайджан в долгу не остался, и в режиме симметричности вернул задержанных армян из числа военных, а не диверсантов.

Отчет армянского омбудсмена, на который ссылаются авторы обращения, не может считаться отображающим действующее положение, ибо он политически мотивирован. В нем присутствуют такие обороты, как «бесчеловечное обращение с пленными», «шокирующие обстоятельства содержания» и прочее. Сгущая краски, заявители только напрягают эмоциональный фон, отдаляясь от здравого смысла.

Парадоксально, но факт, что Ереван и ранее, еще до 27 сентября оперировал одним и тем же набором обвинительным аргументов, и после окончания войны снова использует притупившиеся средства. Ввиду этого, у него не появится шанс переформатировать обстановку в свою пользу, потому что Баку действует филигранно.

Это понимают и внешние силы, в том числе британская политическая элита, на которую в своем демагогическом порыве полагается Армения и ее внешняя колонна. Что же тогда сделать жалобно настроенной армянской стороне, коль она не располагает мудростью верно оценить положение?

Она должна смириться с тем, что попытки поднять на ноги международные силы в заранее проигранной партии закончится тем же, чем завершались предыдущие демагогические кампании. Лучше признать свои промахи и попытаться выйти на прямой диалог с Баку. Без посредников, без МГ ОБСЕ, без участия британского премьера, или других внешних акторов.

Так оно будет лучше, если Армения перестанет плакать в жилетку и, наконец, поведет себя по-мужски.

Только вот интересно, получится ли такое у страны, которая по определению лишена возможности признавать свои ошибки и все время норовит выставить себя в роли жертвы?! Трудно сказать.

Тофик Аббасов, аналитик