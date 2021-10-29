Так что же ТАСС «уполномочен заявить»?

Армения заинтересована в продлении срока пребывания миротворцев РФ до окончательного решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха — такое сообщение распространил ТАСС. Ведущее информагентство России цитирует ответ Совбеза Армении на свой запрос: «К сожалению, на данный момент, ситуация не достаточно устойчивая с точки зрения безопасности. Недавно мы видели нарушения режима прекращения огня, в результате чего погиб армянин — гражданское лицо, имеем также раненых. Следовательно, фактор миротворческого контингента РФ в НК (Нагорный Карабах — ред.) будет важен и значим до тех пор, пока не будет найдено решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха», а «Республика Армения постоянно ведет обсуждения всего круга вопросов, имеющих отношение к Нагорному Карабаху, со своим стратегическим союзником — Российской Федерацией». Это сообщение появилось на ленте ТАСС 29 октября в 15:57 по Москве (16:57 в Баку).

Интерес российского информагентства к вопросу о продлении срока пребывания российских миротворцев в Карабахе как бы понятен. Но днем ранее, 28 октября, в 12-50 по Москве, ТАСС цитировал секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, по словам которого, миротворцы могут остаться в Карабахе на срок свыше оговорённого, и Армения обсуждает этот вопрос с российскими коллегами на высоком и высшем уровнях.

Но если так, то зачем ТАСС понадобилось отправлять в СБ Армении специальный запрос, притом что накануне все было уже сказано, и в результате по второму кругу предоставлять трибуну Еревану? Только для того, чтобы лишний раз упомянуть о «статусе Карабаха» и увязать его с присутствием миротворцев?

На этом странности не заканчиваются. Совет безопасности Армении возглавляет Армен Григорян, представитель той части команды Пашиняна, которых в СМИ именуют «соросятами». Сей персонаж весьма долго и активно сотрудничал с Фондом Сороса. Достаточно долго Григорян считался в Москве персоной нон грата, с ним даже отказывались обсуждать деликатные вопросы. Но теперь ТАСС делает ему нешуточную рекламу, выставляя в качестве едва ли не главного сторонника продления срока пребывания миротворцев. Притом что обсуждать этот вопрос вообще еще слишком рано.

И еще один профессиональный «ляп». Напомнив в «бэкграунде» новости, что трёхстороннее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьера-министра Армении Никола Пашиняна «предусматривало остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход ряда районов под контроль Баку и размещение на 5 лет российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора», журналисты ТАСС забывают — в кавычках или без —процитировать (или хотя бы прочитать) пункт 4 этого соглашения, который как раз и касается миротворцев: «Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения». В переводе: продлить пребывание миротворцев на территории Азербайджана без согласия Азербайджана не получится даже теоретически. И тем более не сочли нужным указать, что в Баку вопрос статуса Карабаха считают закрытым.

И вот тут уже не получится не спросить: что происходит? Азербайджанская аудитория уже привыкла к оглушительным ляпам РИА «Новости», которое входит в МИА «Россия сегодня» во главе с Дмитрием Киселёвым и Марго Симоньян. Но ТАСС до последнего времени все же держал профессиональную планку. Но как тогда объяснить превращение ТАСС в личную пресс-службу соросенка Григоряна? Это просто серия профессиональных «ляпов»? Или же таким образом Москва направляет некий месседж?

Можно, конечно, догадаться, что именно «ТАСС уполномочен заявить». Точнее, «намекнуть».

Не исключено, что это неофициальная демонстрация единства между Москвой и Ереваном: все вопросы с командой Пашиняна решены, Григоряну и прочим бывшим грантополучателям простили даже их соросовское прошлое, а Григорян засвидетельствовал свое верноподданничество Москве, заверив, что он, во-первых, всей душой за продление срока пребывания миротворцев, а во-вторых, заранее обсуждает с Москвой возможные шаги по нормализации отношений с Турцией. Тем более что в эти же дни в Армении находится представительная военная делегация России во главе с заместителем начальника генштаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым. Ну и в качестве маленького бонуса, таким образом ТАСС пытается сбить волну бегства и так не ахти какого многочисленного армянского населения зоны действия миротворцев. Чтобы завтра не искать ответ на вопрос, а кого, собственно, миротворцы там защищают.

Только вот на выходе такая демонстрация приоритетов с армянским акцентом уж точно не останется без внимания в Баку. Где и так уже хватает вопросов и к деятельности миротворческого контингента, и к политике России. Со всеми, как говорится, вытекающими. В том числе и из пункта 4 Трехстороннего заявления. Который не потеряет свою силу от того, что его не упомянули в «бэкграунде» новости журналисты ТАСС.

Нурани