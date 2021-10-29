Джо Байден на встрече в Ватикане представился как «муж Джилл»



Президент США Джо Байден в ходе визита в Ватикан представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как «муж Джилл».

Байден со своей супругой Джилл прибыли в пятницу в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском. Прибывшего во двор Сан-Дамазо Байдена встречал регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца и другие сотрудники префектуры.

«Я муж Джилл», — так представился президент США одному из встречавших. Приезд Байдена транслировали американские СМИ.

Это первый визит Байдена в Ватикан с момента его избрания главой американского государства, но одновременно уже четвертая его встреча с папой Франциском.

В преддверии визита в Ватикан, который открывает новое европейское турне Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что во время предстоящей встречи с понтификом президент намерен обсудить «совместную работу, в основе которой лежит фундаментальное уважение к человеческому достоинству». Ожидается, что в ходе беседы в библиотеке Апостольского дворца будут также обсуждены проблемы, связанные с пандемией COVID-19, климатическими изменениями, а также миграционная проблема, борьба с бедностью и отношения с Китаем.