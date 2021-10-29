В правящей партии Армении заявили о необходимости предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван

Депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Гагик Мелконян в интервью газете «Жоховурд» заявил, что Азербайджан получит дорогу к Нахчывану через территорию Армении.

«Мы это называем дорогой, а они – коридором. Мы предоставляем маршруты — железнодорожный или автомобильный. Как вот сейчас мы въезжаем и выезжаем из Карабаха, так и они должны суметь и иметь дорогу Азербайджан-Нахиджеван», — заявил Мелконян.

На вопрос, а будет ли контролировать данную дорогу будет армянская сторона, депутат не дал четкого ответа. Когда дорога будет, тогда и обсудим, кто будет контролировать., отметил он.

«Мы должны пойти на то, чтобы дороги открылись», — отметил он.