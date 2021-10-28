Чавушоглу: Из Еревана поступили очень позитивные сигналы, Анкара консультируется с Баку

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk коснулся темы нормализации отношений с Арменией.

Он напомнил о заявлениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученных в ходе последнего визита в Азербайджан.

«В этих вопросах мы консультируемся с Азербайджаном. Из Армении поступили очень позитивные сигналы. Мы заявляли, что готовы к ответным шагам на позитивные решения Еревана. Анкара обсуждает с Баку какие шаги можно предпринять в этом направлении», — сказал Чавушоглу.

Ранее на брифинге секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения неоднократно заявляла, что готова к нормализации отношений с Турцией.

По его словам, руководство Армении при этом обсуждает эти вопросы с российскими коллегами с целью поиска механизмов нормализации.

«Думаю, что было бы эффективно начать эти работы. И мы, и турецкая сторона заявляли, что есть позитивные сигналы», — добавил он.