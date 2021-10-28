Россия достигла уровня СССР по количеству политзаключенных



В России по состоянию на конец октября 2021 года не меньше 420 политических заключенных, сообщает «ТРТ» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

«Мемориал» обновил списки политзаключенных ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. В списке 420 человек: 360 из них лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежностью, 80 – по иным политическим мотивам.

Число политических заключенных растет уже много лет, отмечает правозащитный центр. Год назад в списках были имена 362 человек. При этом реальное число политзаключенных в России, несомненно, существенно выше, добавили в «Мемориале».

Выросло число лиц, лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью​​​​​​​. За минувший год лишь 67 человек из списка, кто преследуются по религиозным мотивам, вышли на свободу, тогда как пополнили его имена 110 человек. Большую часть заключенных составляют лица, связанные с «Хизб ут-Тахрир» и свидетелями Иеговы.

​​​​​​​За год из списка преследуемых по политическим мотивам в связи с выходом на свободу выбыли 28 человек, а имена 43 человек пополнили этот список. Среди них – фигуранты «санитарного дела» и «дворцового дела», а также большая часть задержанных в России беженцев из Беларуси. Политзаключенными стали политики Алексей Навальный, Андрей Пивоваров, Алексей Ворсин и Андрей Боровиков, а также якутский шаман Александр Габышев.

«Сейчас в России число политзаключенных сравнимо с тем, сколько было в позднем СССР», – рассказал член совета «Мемориала» Сергей Давидис «Медузе». Количество политузников в РФ стало резко расти после 2014-2015 гг., когда из-за событий в Украине вырос градус конфронтации Москвы с Западом.