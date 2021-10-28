Ереван выделит сепаратистам Карабаха еще 27 млн долларов



Власти Республики Армения выделят карабахским сепаратистам около 27 миллионов долларов на ноябрьские расходы. Кабмин принял соответствующее решение в четверг на заседании.

«Общая сумма на ноябрь составляет 13,575 миллиарда драмов (около 27 миллионов долларов). Подобное решение принимается уже в пятый раз. До июля всего в рамках кредита было выделено 65 миллиардов драмов. С июля общая сумма увеличена еще на 57 миллиардов драмов», — сказал глава Минфина Тигран Хачатрян, представляя проект.

По его словам, 3,2 миллиарда из нынешних 13,6 миллиарда драмов будут направлены на выплату «зарплат», 1,2 миллиарда – «пенсий», около 350 миллионов драмов – «детских пособий», 245 миллионов будут переданы в качестве «дотаций для общин», 1,35 миллиарда – «компенсаций» жителям за оплату газа, электричества и связи.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в 2021 году карабахским сепаратистам было выделено 120 миллиардов драмов, в 2022 году планируется предоставить еще 144 миллиарда драмов.