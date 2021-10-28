В Украине ребенок получил переохлаждение в неотапливаемом детсаду

Двухлетняя девочка получила переохлаждение в детском саду украинского города Кропивницкий, сообщает портал «Общественный» со ссылкой на мать воспитанницы.

«В 9.30 позвонила воспитательница. Сказала, что ребенка трясет, посинели губы, ничего не ела. Руки-ноги холодные», — рассказала женщина.

Она отметила, что в детском саду до сих пор нет отопления. «Мы одеваемся тепло, я принесла обогреватель. Воспитатели сказали: будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности. Сегодня разговаривала с заведующей: она сказала, что не разрешает. Сегодня минус три градуса на улице было. Это не нормально, что нет отопления: XXI век, и это уже не 15 октября, а уже 26-е», — пожаловалась мать ребенка.

Врач, к которому обратилась женщина, диагностировала у девочки переохлаждение.