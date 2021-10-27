Иран объявил о завершении этапа «публичной напряженности» между Баку и Тегераном

Этап напряженности между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершен.

Об этом, как сообщает Minval.az со ссылкой на ТАСС, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи стран — соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране.

«У нас были контакты с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я думаю, что мы завершили публичный этап напряженности, — сказал он. — Полагаю, что проблемы, которые у нас есть, будут постепенно решаться».