Алиев: «Мы пройдем этот путь вместе. В каком статусе я пойду по этой дороге, — второй вопрос»

«Нас ожидает большая созидательная работа, которая должна проводиться на уровне, отвечающем Победе, одержанной в войне».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

«Вообще, после этой исторической Победы обновление, модернизация нашей страны, проводимые реформы, борьба с негативными явлениями, конечно, должны перейти в совершенно новую плоскость. Потому что эта Победа показала всему миру, что мы — великий народ. В то же время она в хорошем смысле вынуждает нас идти вперед только по правильному пути. Мы пройдем этот путь вместе с вами, вместе со всей азербайджанской общественностью. В каком статусе я пойду по этой дороге, — второй вопрос. Главное, что я до конца жизни буду идти этой дорогой, иншаллах, вместе с вами».