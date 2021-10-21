Путин: карты о границах Азербайджана и Армении находятся в российском Генштабе

Россия может сыграть ключевую роль в решении проблемы, связанной с границей между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме.

«Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе. Здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период», — сказал российский лидер.