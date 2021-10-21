Жесткое заявление Эрдогана: Иран не может избрать целью Азербайджан, не все так просто!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал напряженность в отношениях Ирана и Азербайджана, передает Minval.az.

По его словам, он не разделяет мнения о том, что кризис может перерасти в горячую фазу.

«У меня лично нет подобного ожидания. Иран не станет превращать Азербайджан в некую цель из-за отношений Баку с Израилем. Потому что количество азербайджанцев, проживающих сегодня в Иране, налицо. Этот фактор, безусловно, заставит задуматься. Не все так просто. Думаю, что новая власть в Иране не продолжит совершать ту же ошибку», — сказал Эрдоган.