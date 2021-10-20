Индийский портовый оператор отказался от грузов из Ирана

Крупнейший портовый оператор Индии отказывается принимать грузы из Ирана, Пакистана и Афганистана, сообщает Al-Jazeera.

Adani Ports, входящий в конгломерат Adani Group заявил, что его «торговые советы» будут применяться ко всем терминалам, которыми она управляет, в том числе к сторонним терминалам, с 15 ноября.

Причиной для данного решения послужило изъятие почти трёх тонн героина (6 600 фунтов) из двух контейнеров в порту Мундра у западного побережья Индии в штате Гуджарат в сентябре. По утверждениям властей, героин прибыл из Афганистана, его стоимость оценивается в $ 2 650 млрд. Ранее, в сентябре индийскими властями на побережье Гуджарата были арестованы шесть иранцев, которые завезли героин на сумму свыше $ 20 млн.

В 2020 году порт Мундра принял 130 млн тонн грузов. В нём также расположен крупнейший в Индии терминал для импорта угля.