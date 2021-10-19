Азербайджан потребовал от Армении содействия в разминировании территорий в суде ООН

Баку потребовал от Еревана принять все необходимые меры, чтобы позволить Азербайджану провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование своих территорий. Такое требование огласил во вторник на слушаниях в Международном суде ООН представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, инстанция должна обязать Армению принять все необходимые меры, чтобы позволить Азербайджану провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование мин, заложенных на азербайджанской территории армянскими военными и/или другими группами, которые финансируются, находятся под управлением или контролем Армении. Это должно быть сделано «в том числе путем предоставления полной и точной информации о расположении и характеристиках заложенных мин», подчеркнул Мамедов, зачитывая окончательные требования о введении обеспечительных мер в рамках разбирательства между странами о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Представитель Азербайджана также призвал суд обязать Армению «немедленно прекратить подвергать опасности жизнь азербайджанцев путем минирования или способствуя минированию азербайджанских территорий» и принять все необходимые шаги, чтобы предотвратить деятельность организаций, действующих на армянской территории, причастных к разжиганию расовой ненависти и подстрекательству к насилию в отношении Азербайджана.

Кроме того, Азербайджан считает необходимым, чтобы армянская сторона приняла меры для сохранения доказательств преступлений на этнической почве против азербайджанцев, отказалась от действий, которые могут усложнить разбирательство между двумя странами, и предоставила доклад о достигнутом прогрессе через три месяца после вынесения решения о временных обеспечительных мерах и каждые полгода после этого до завершения рассмотрения дела.