Слушания по иску Азербайджана против Армении в Международном суде ООН. LIVE

Сегодня в Международном суде ООН состоятся слушания по иску Азербайджана против Армении за нарушение Международной конвенции «Об отмене всех форм расовой дискриминации».

Как передает МИД Азербайджана, слушания будут транслироваться в прямом эфире в 12:00 по местному времени и за ними можно будет наблюдать по ссылке https://media.un.org/en/asset/k1s/k1sldfbv85 .

«Судебные слушания пройдут два дня – 18 и 19 октября. Председательствовать на суде будет судья Джоан Э.Донахью», — отмечается в информации на сайте суда.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в конце сентября 2021 года подал встречный иск в суд на Армению. В своем иске Азербайджан заявляет, что «Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения».

Азербайджан в судебных документах указывает, что Армения прямыми и косвенными путями «продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев».

В документах, официальный Баку указывает, что осенью 2020 года Армения в очередной раз напала на Азербайджан. Азербайджан также утверждает, что политика и поведение Армении в отношении этнических чисток, разжигание ненависти к азербайджанцам носят систематический характер и являются нарушением соответствующей конвенции ООН.

По оценкам азербайджанской стороны «Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу».