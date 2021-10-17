Депутатом парламента Ирака избрали умершую женщину



В Ираке по результатам голосования на досрочных парламентских выборах народным депутатом стала жительница Багдада Ансам Мануэль, которая умерла от коронавируса в конце лета. Об этом сообщил телеканал на Al Arabiya‎.

Политик баллотировалась в качестве независимого кандидата от столичного округа. За нее отдали свои голоса 2397 избирателей.

Однако, как выяснилось, Мануэль уже нет среди живых. Летом она заразилась коронавирусом, больше месяца боролась с болезнью в больнице и умерла от осложнений в конце августа.

По техническим причинам имя умершей не успели убрать из бюллетеней, в связи с чем многие избиратели проголосовали за нее. Теперь, согласно правилам, место в иракском парламенте займет следующий по количеству набранных голосов кандидат.

Как информирует телеканал, на выборах в парламент, голосование на которых состоялось в прошлое воскресенье, победу одержали 97 женщин.