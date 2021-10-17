Российский эксперт предложил ликвидировать Украину



Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько рассказал в интервью Украина.ру, что в настоящее время невозможно принудить Киев прекратить военные действия в Донбассе, однако есть способ, который поможет установить мир. Он предложил ликвидацию украинского государства как самое выгодное для всех сторон решение проблемы.

По его мнению, у властей современной Украины нет субъективности, а инструментарием внешнего управления Запада в стране выступают влиятельные националисты. Также политолог отметил, что в такой обстановке не предвидится никакого прогресса в исполнении Минских соглашений.

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — сообщил эксперт.

Он добавил, что власти страны совершают всевозможные действия, направленные на то, чтобы жизнь ее граждан становилась только хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались. Именно по этой причине, как считает Безпалько, «демонтаж» украинской государственности стал бы лучшим сценарием.