Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.

«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих трерриториях — и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тыс. беженцев, свыше 52 тыс. человек», — сказал Путин.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Карабаха поговоркой «плохой мир лучше, чем хорошая война».