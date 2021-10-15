Алиев обвинил Армению и Иран в 30-летнем сговоре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению и Иран в организации незаконного наркотрафика через территорию Карабаха в период армянской оккупации региона.

«При участии одной европейской компании систематически загрязнялась трансграничная река Охчучай, что привело к экологической катастрофе, подтвержденной уже авторитетными международными экспертами. Такова реальная картина на освобожденных территориях, и это могли видеть тысячи политиков, дипломатов, журналистов из многих стран, побывавших за неполный год на освобожденных территориях, в том числе представители стран СНГ. За прошедший год, после того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровом участке государственной границы с Ираном, бывшем под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу. Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу», — подчеркнул глава государства на заседании Совета глав государств СНГ.