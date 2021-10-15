Сепаратисты предприняли попытку совершить новую провокацию против азербайджанских подразделений

Утром 15 октября члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить очередную провокацию против подразделений азербайджанской армии на агдеринском направлении, используя автомобиль скорой помощи.

В результате бдительности наших военнослужащих и принятых мер эта попытка была пресечена, и приближавшиеся в машине вооруженные люди были вынуждены отступить.

«Мы заявляем, что использование гражданского автомобиля скорой помощи в военных целях категорически недопустимо, является методом, характерным для террористов, и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Еще раз предупреждаем, что любая террористическая и диверсионная деятельность будет немедленно и решительно пресечена нашей стороной немедленно и решительно», — говорится в сообщении Минобороны.