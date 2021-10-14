Баку и Анкара сжимают кольцо вокруг Тегерана

«Иранская тема» уже месяц как не уходит в Азербайджане с повестки дня. Официальный Тегеран пытается вернуться к дипломатическому диалогу: накануне телефонные переговоры провели главы МИД и пригласили друг друга в Тегеран и Баку. А в интервью итальянской La Repubblica президент Алиев раскрыл некоторые детали, которые в конечном итоге и привели к возникновению напряженности между странами.

Но самое главное, в той части своего интервью, которая касалась Ирана, прозвучало сравнение новых властей Ирана – консерваторов с ушедшими либералами и намек на то, как они практически провалили внешнюю политику, пойдя на обострение с Баку.

Президент напомнил, что с прежним правительством Ирана отношения были очень хорошими.

«С правительством Рухани были подписаны и реализованы многочисленные соглашения в области энергетики, транспорта, культурного развития, безопасности. Наши отношения превратились в символ дружбы и добрососедства. Когда же к власти пришло новое правительство, то мы попросили прекратить незаконную деятельность иранских бизнесменов в Карабахе. Что произошло в ответ – видят все» – рассказал Алиев.

После переговоров глав МИД, казалось, ситуация начнет улаживаться. Но Тегеран дал понять, что не намерен отступать, и продолжит дестабилизирующие выходки.

Накануне в Ереване премьер-министр Никол Пашинян принимал генерального прокурора Исламской Республики Иран Мохаммада Джафара Монтазери, находящегося с рабочим визитом в Армении. Монтазери на встрече с Пашиняном вновь заговорил о присутствии террористов у границ Ирана. Самое примечательное, и, пожалуй, смешное – это когда представитель страны, связанной с терроризмом, сетует на «терроризм» представителю другой страны, также имеющей террористические навыки.

Армянский премьер на этой встрече также сказал, что между странами «открыта новая страница». Действительно, Иран сразу после ухудшения отношений с Баку подался в «объятия» Еревана. И уже сложно даже подсчитать количество «дипломатических комплиментов», озвученных представителями двух стран в адрес друг друга. Но на самом деле все это блеф – смешно наблюдать за тем, как Тегеран говорит о «новых коридорах» в обход Азербайджана. Особенно, с учетом того, что власти Ирана несколько лет назад выпросили у Баку полумиллиардный кредит на завершение строительства небольшого железнодорожного сегмента Решт — Астара (Иран) международного транспортного коридора Север — Юг.

Тегеран в истерике продолжает совершать ошибки, пока Баку демонстрирует прагматизм и пытается избежать конфронтации, но твердо стоит на своей позиции.

Интересно и другое. Накануне в результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции и полиции в провинции Ван на востоке страны разоблачена иранская шпионская сеть. Члены группы были схвачены при попытке нелегальным путем переправить на родину бывшего иранского военного.

Как сообщили СМИ, в результате операции были задержаны восемь человек, в том числе два агента иранских спецслужб.

В последние дни и в Азербайджане много говорят об иранской шпионской сети. Проиранская «пятая колонна» на фоне последних событий «ушла в тень», но она по-прежнему активна.

В конце сентября Государственная пограничная служба пресекла контрабанду из Ирана в Азербайджан более 28 килограммов наркотиков и … боеприпасов.

В официальном релизе ГПС не упоминается о количестве конфискованных боеприпасов, и, конечно, сложно предположить, для чего предназначалось это оружие. Но, тем не менее, нельзя исключать версии, что боеприпасы могли быть предназначены для часа «Х».

Операция по разоблачению иранской шпионской сети актуализирует вопрос проведения схожей операции и в нашей стране. Будет ли тщательно расследована деятельность представителя Хаменеи Отжага Неджата в Баку? Насколько вообще опасна проиранская пятая колонна? Иран, имеющий «террористический опыт» и считающийся в мире одним из главных спонсоров терроризма, с учетом последних событий представляет особую угрозу. Нет, речь не о военной силе, хотя сбрасывать ее со счетов тоже нельзя. Речь идет о типичной схеме, когда граната попадает в руки обезьяны.

Пока же ясно одно: Баку и Анкара сжимают кольцо вокруг Тегерана, применяя мягкую силу и пытаясь отрезвить крепко «лажанувшихся» иранских ястребов. Теперь мяч на стороне Ирана – любой последующий шаг может стать решающим, если не пагубным для него самого. Особенно на фоне противоречивых заявлений, вызванных полной растерянностью режима после жесткого ответа Баку. Иранским стратегам казалось, что Азербайджан «застыл» в 90-ых и языком угроз можно будет добиться продвижения своих интересов. Но время показало обратное: Баку не терпит угроз. И лучше никогда не прибегать к таким методам в его отношении. Об этом прекрасно знают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве. А теперь уже поняли в Тегеране.

Максуд Салимов

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентство развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Защита общественных и государственных интересов».