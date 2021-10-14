Правозащитники обратились в Комитет ООН по правам в связи с арестами азербайджанских активистов в Иране

Группа правозащитников, входящих в действующую в Азербайджане Совместную рабочую группу по правам человека, обратилась в Комитет ООН по правам человека и организацию Amnesty International в связи с недавним арестом активистов в Иране.

Как ранее сообщал Minval.az, 12 активистов, приветствовавших освобождение Азербайджаном своих земель после 30 лет, провели акцию в парке Джирал в городе Ардебиль в знак поддержки Азербайджанской армии и в знак протеста против оказания помощи Ираном Армении. 9 октября суд города Ардебиль приговорил активистов, которые во время акции были избиты и арестованы силами безопасности иранского режима, к 180 месяцам тюремного заключения и 888 ударам плетью.

«Мы, группа правозащитников, входящих в действующую в Азербайджане Совместную рабочую группу по правам человека, выражаем обеспокоенность судьбой активистов, арестованных в последнее время в Исламской Республике Иран.

Хусейн Балахани, Аскер Акперзаде, Мостафа Первин, Мортеза Первин, Моджтаба Первин, Хамед Геидари, Мохаммед Чолани, Собхан Бекхши, Мехди Хушменд, Бехмен Хейрчу и Седжад Чолани были признаны виновными по статье 607 пятого тома УК Ирана и по обвинению в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов приговорены к 7 месяцам и 16 суткам, по обвинению в нарушении общественного порядка к 7 месяцам и 16 суткам тюремного заключения и 74 ударам плетью. Кроме того, Аскер Акперзаде был оштрафован по обвинению в нанесении увечий сотруднику полиции.

Были арестованы и временно выпущены на свободу и активисты, которые в последние дни провели акции в различных городах Южного Азербайджана и Тегеране.

Мы, правозащитники Азербайджана, решительно осуждаем применение силами безопасности физического насилия и пыток в отношении активистов во время недавних акций в Исламской Республике Иран, бесчеловечное обращение с ними и их арест, как нарушение прав человека, требуем их немедленного освобождения и просим вас поддержать наше обращение», — говорится в обращении правозащитников.