Израиль разбомбил базу иранских беспилотников

Израильские ВВС нанесли в среду ракетные удары по военному аэродрому Т-4, расположенному к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). Как передал телеканал Al Hadath, атаке подверглась база иранских беспилотных летательных аппаратов. По его информации, размещенные на ней бойцы шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск, понесли потери. Погибли четверо, имеются также раненые, но их число не приводится.

Ранее сирийский военный источник заявил агентству SANA, что израильские самолеты совершили нападение из пограничного района Эт-Танф на южные окрестности Пальмиры. Согласно сведениям ТАСС, при отражении атаки погиб один сирийский солдат, еще трое военнослужащих получили ранения.

По информации агентства, в ходе авиаудара был нанесен материальный урон наземным объектам, в частности повреждена ретрансляционная вышка.